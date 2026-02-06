Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи назвал сроки завершения карьеры в ММА

Джастин Гэтжи назвал сроки завершения карьеры в ММА
Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи указал на временные рамки, отведённые им для выступлений в ММА.

«Мне сейчас 37 лет. Было бы глупо думать, что это начало. Без сомнений, мы приближаемся к концу. Думаю, к середине следующего года, 2027-го, я на 100% закончу.

Знаешь, учитывая, скольким мне придётся пожертвовать, сколько сил вложить и какой серьёзной задачей является Илия Топурия в рамках шоу у Белого дома, я бы никогда публично не заявлял, что после этого точно завершу карьеру. Но в случае, если я этого добьюсь, если всё пройдёт успешно, тогда было бы не самой глупой идеей больше этого не повторять», — сказал Гэтжи в интервью для YouTube-канала 365 Sports.

Материалы по теме
Джастин Гэтжи составил идеального бойца UFC, упомянув одного россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android