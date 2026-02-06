Джастин Гэтжи назвал сроки завершения карьеры в ММА

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи указал на временные рамки, отведённые им для выступлений в ММА.

«Мне сейчас 37 лет. Было бы глупо думать, что это начало. Без сомнений, мы приближаемся к концу. Думаю, к середине следующего года, 2027-го, я на 100% закончу.

Знаешь, учитывая, скольким мне придётся пожертвовать, сколько сил вложить и какой серьёзной задачей является Илия Топурия в рамках шоу у Белого дома, я бы никогда публично не заявлял, что после этого точно завершу карьеру. Но в случае, если я этого добьюсь, если всё пройдёт успешно, тогда было бы не самой глупой идеей больше этого не повторять», — сказал Гэтжи в интервью для YouTube-канала 365 Sports.