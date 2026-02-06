Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон — об ожирении: я так себя ненавидел, что хотел умереть

Майк Тайсон — об ожирении: я так себя ненавидел, что хотел умереть
Комментарии

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в правительственной кампании США за здоровое питание. В новом ролике, снятом для кампании Real Food при министре здравоохранения Роберте Ф. Кеннеди-младшем, 59-летний боксёр рассказал о личном опыте борьбы с ожирением.

«Мою сестру звали Дениз. Она умерла от ожирения в 25 лет. У неё был сердечный приступ.

Я был таким толстым, ел что попало. Я весил около 157 кг. Съедал по пачке мороженого каждый час. Я так себя ненавидел, что хотел умереть.

Мы самая могущественная страна в мире, и у нас больше всего людей с ожирением. С нашим питанием в стране что-то нужно делать», — сказал Тайсон в видео, которое опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Х.

В публикации к ролику он добавил: «Самый важный бой в моей жизни — не на ринге. Я сражаюсь не за пояс, а за наше здоровье. Переработанные продукты убивают нас. Нам лгали, и нам нужно снова есть настоящую еду».

Кампания Real Food направлена против потребления переработанных продуктов и сахара. В рамках неё в прошлом месяце были представлены новые диетологические рекомендации для США.

