Чендлер заявил, что был «тенью самого себя» в бою с Пимблеттом

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер прокомментировал своё поражение от англичанина Пэдди Пимблетта и выразил желание провести реванш.

«Пимблетт — там целая история. Я взял тот бой в очень сжатые сроки после травмы, практически с дивана, вышел из реабилитационного центра. Я был недоволен тем выступлением. Чувствую, что был лишь тенью того бойца, которым мог и должен был быть», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

Чендлер проиграл Пимблетту техническим нокаутом в апреле 2025 года в рамках турнира UFC 314. Для американца это поражение стало третьим кряду.