ACA 200. Юсуп-Хаджи Зубариев — Артём Резников, результаты боя 6 февраля 2025 года

Юсуп-Хаджи Зубариев победил Артёма Резникова единогласным решением судей
Россиянин Юсуп-Хаджи Зубариев одержал победу над казахстанским бойцом Артёмом Резниковым в рамках вечера смешанных единоборств ACA 200. Поединок в лёгком весе, рассчитанный на три раунда, завершился единогласным судейским решением в пользу Зубариева.

Бой состоялся в Москве 7 февраля. Изначально Артём Резников должен был встретиться с другим россиянином, Магомедом Сулумовым, но тот снялся с турнира из-за травмы.

Эта победа стала для Юсупа-Хаджи Зубариева второй подряд и 16-й в профессиональной карьере. Его послужной список теперь составляет 16 побед при четырёх поражениях и одной ничьей. Для Артёма Резникова это поражение стало 13-м в профи-карьере (26-13).

