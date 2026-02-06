Скидки
Усик возродил промоутерскую компанию Usyk17 для развития украинских боксёров

Усик возродил промоутерскую компанию Usyk17 для развития украинских боксёров
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объявил о перезапуске собственной промоутерской компании Usyk17, которая проведёт турнир в Киеве этой весной.

«Usyk17 возвращается. Этой весной в Киеве мы хотим провести большой турнир, дату объявим позже. Этими бойцами будут исключительно молодые перспективные боксёры из Украины, и мы поможем этим парням достичь их целей. Всё, что зависит от нас, мы сделаем для роста новых чемпионов в нашей стране», — заявил Усик в социальных сетях.

Первые подписания боксёров и анонсы мероприятий компании ожидаются в конце февраля.

