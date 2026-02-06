Скидки
Жаилтон Алмейда, Ризван Куниев. Результаты взвешивания. UFC Vegas 113

Ризван Куниев оказался на 10 кг тяжелее Жаилтона Алмейды в преддверии UFC Vegas 113
Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Жаилтон Алмейда и российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Ризван Куниев успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка на турнире UFC Vegas 113, который состоится в ночь с 7 на 8 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене Apex.

Ризван Куниев показал на весах 119,75 кг, в то время как Жаилтон Алмейда — 109,32 кг.

Куниев встретился с Кёртисом Блейдсом в июне 2025 года на UFC on ABC 8 и проиграл раздельным решением судей. Его рекорд включает 12 побед, три поражения, одну ничью и один несостоявшийся бой.

Соперник Куниева, Жаилтон Алмейда, провёл свой последний поединок в октябре 2025 года на UFC 321 против Александра Волкова и также потерпел поражение раздельным судейским решением. На счету бразильца 22 победы и четыре поражения.

