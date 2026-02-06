Вартанян сообщил, когда планирует провести бой в АСА после восстановления

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян рассказал о сроках возвращения в октагон после перенесённой операции по удалению камней из почек.

«Здоровье хорошо, чувствую себя также хорошо. На следующей неделе мне снимают стенд, и я смогу вернуться к полноценным тренировкам. Планирую выступить в апреле», — сказал Вартанян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ранее Вартанян обратился к лиге с просьбой перенести бой на март или апрель, отметив, что набрал отличную форму и настроен на «яркое, жёсткое и бескомпромиссное противостояние». Точная дата и соперник Вартаняна на турнире АСА будут объявлены позже.