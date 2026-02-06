Вартанян не исключил поединок с Александром Шлеменко в АСА

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян в эксклюзивном интервью «Чемпионату» допустил, что его следующим соперником может стать Александр Шлеменко.

Вартанян, недавно восстановившийся после операции, прибыл в Москву для переговоров с руководством лиги о своём следующем бое.

«Я думаю этим вечером мы обсудим с руководством лиги [моего следующего соперника]. Собственно, для этого я и приехал. Совпадает ли это с тем, что Александр Шлеменко приехал в Москву на встречу с руководством АСА? Тоже возможно, но не могу сказать. В среднем весе? Нет, а в полусреднем да», — сказал Вартанян в эксклюзивной беседе c корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.