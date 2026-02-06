Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 113

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников UFC Vegas 113, где в качестве главного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором встретятся американец Марио Баутиста и бразилец Винисиус Оливейра.

Результаты взвешивания участников UFC Vegas 113:

Наилегчайший вес:

Амир Альбази (56,93 кг) — Кёдзи Хоригути (57,15 кг).

Легчайший вес:

Марио Баутиста (61,46 кг) — Винисиус Оливейра (61,69 кг);

Фарид Башарат (61,69 кг) — Жан Мацумото (61,46 кг);

Джавид Башарат (61,46 кг) — Джанни Васкес (63,96 кг);

Муин Гафуров (63,96 кг) — Якуб Виклач (61,46 кг).

Полусредний вес:

Даниил Донченко (77,34 кг) — Алекс Мороно (77,34 кг);

Нико Прайс (77,56 кг) — Николай Веретенников (77,34 кг).

Средний вес:

Марк-Андре Баррио (83,69 кг) — Михал Олексейчук (84,37 кг).

Полутяжёлый вес:

Дастин Джейкоби (92,76 кг) — Джулиус Уокер (93,44 кг).

Тяжёлый вес:

Жаилтон Алмейда (109,32 кг) — Ризван Куниев (119,75 кг).

Женский минимальный вес:

Бруна Бразил (52,62 кг) — Кетлен Соуза (52,39 кг).

Женский наилегчайший вес:

Ван Цун (57,83 кг) — Эдуарда Моура (57,61 кг).

Женский легчайший вес:

Присцила Кашоэйра (61,46 кг) — Клаудия Сыгула (61,46 кг).

Васкес, Ван, Моура и Гафуров не уложились в рамки весовых категорий, на них будут наложены штрафные санкции в соответствии с правилами.