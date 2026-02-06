«Разочаровал Артём». Вартанян — о поражении Резникова на АСА 200

Боец АСА Эдуард Вартанян в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал поражение Артёма Резникова на турнире ACA 200, в котором казахстанский боец уступил Юсупу-Хаджи Зубариеву единогласным решением судей.

«Впечатлило выступление Юсупа и разочаровал Артём, поскольку он не сделал то, что должен был. Слишком прямолинейно действовал. И Юсуп воспользовался этой возможностью», — сказал Вартанян в эксклюзивной беседе c корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Для Юсупа-Хаджи Зубариева это вторая победа подряд и 16-я в профессиональной карьере. Его послужной список теперь составляет 16 побед при четырёх поражениях и одной ничьей. Для Артёма Резникова это поражение стало 13-м в профи-карьере (26-13).