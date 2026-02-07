Скидки
17:00 Мск
Вартанян объяснил, почему его схватка по правилам грэпплинга с Махачевым не состоится

Вартанян объяснил, почему его схватка по правилам грэпплинга с Махачевым не состоится
Комментарии

Боец АСА Эдуард Вартанян в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что его грэпплинг-поединок с чемпионом UFC Исламом Махачевым маловероятен. Россиянин отметил, что основная сложность заключается в статусе и загруженности действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

«Я думаю, вряд ли найдётся тот, кто сможет сделать предложение Исламу Махачеву. Со мной в данном случае, как с переговорной единицей, проще договориться», — сказал Вартанян в беседе к корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Вартанян имеет в своей профессиональной статистике 27 побед при четырёх поражениях. У Махачева, в свою очередь, 28 побед и всего одно поражение в ММА. В своём последнем бою на UFC 322 Ислам одержал победу единогласным решением судей над Джеком Делла Маддаленой, завоевав тем самым титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

