Гасанов защитил титул чемпиона АСА, победив Туменова единогласным решением

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов защитил свой титул в главном бою вечера турнира ACA 200 в Москве. Россиянин одержал победу над соотечественником Альбертом Туменовым единогласным решением судей.

Бой, состоявшийся 6 февраля, продлился все пять отведённых раундов. Судьи единогласно отдали победу Гасанову со счётом 50-45 по итогам каждого из раундов.

Эта победа стала для Магомедрасула Гасанова седьмой успешной защитой титула чемпиона АСА в среднем весе. Его профессиональный рекорд теперь составляет 23 победы при двух поражениях. У Альберта Туменова после этого боя в активе 25 побед и семь поражений.