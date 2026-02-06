Скидки
Магомедрасул Гасанов, Альберт Туменов. Результаты поединка на ACA 200 6 февраля 2026 года

Гасанов защитил титул чемпиона АСА, победив Туменова единогласным решением
Комментарии

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов защитил свой титул в главном бою вечера турнира ACA 200 в Москве. Россиянин одержал победу над соотечественником Альбертом Туменовым единогласным решением судей.

Бой, состоявшийся 6 февраля, продлился все пять отведённых раундов. Судьи единогласно отдали победу Гасанову со счётом 50-45 по итогам каждого из раундов.

Эта победа стала для Магомедрасула Гасанова седьмой успешной защитой титула чемпиона АСА в среднем весе. Его профессиональный рекорд теперь составляет 23 победы при двух поражениях. У Альберта Туменова после этого боя в активе 25 побед и семь поражений.

