Гасанов — о победе над Туменовым на ACA 200: не весь мой боевой арсенал был со мной

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов прокомментировал победу над Альбертом Туменовым и рассказал о дальнейших планах.

«Конечно, единогласное решение. Но не всем интересно, что бывает до клетки. Альберта защита удивила, но не весь мой напор и мой боевой арсенал был со мной. Не в обиду никому. Что дальше? Сейчас отдохну, проделаю работу над ошибками и дальше буду смотреть», — сказал Гасанов после боя.

Магомедрасул Гасанов (23-2) победил Альберта Туменова (25-7) единогласным решением судей 6 февраля в Москве на юбилейном турнире ACA 200. Эта победа стала для него седьмой успешной защитой титула чемпиона организации в среднем весе.