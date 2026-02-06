Скидки
ACA 200: результаты боёв, кто победил

Результаты всех боёв турнира ACA 200
6 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся юбилейный турнир по смешанным единоборствам ACA 200, где в главном бою встречались два россиянина — Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. Бой завершился победой Гасанова единогласным решением судей.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 200:

  • Магомедрасул Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и защитил титул в среднем весе;
  • Анатолий Кондратьев победил Азамата Пшукова техническим нокаутом (раунд 1, 2:45) и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе;
  • Искандар Мамадалиев победил Али Багова раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
  • Биберт Туменов победил Александра Грозина техническим нокаутом (раунд 1, 2:11);
  • Алимардан Абдыкааров победил Сайфуллаха Джабраилова нокаутом (раунд 1, 2:02);
  • Юсуп-Хаджи Зубариев победил Артёма Резникова единогласным решением (29-28, 29-27, 29-27);
  • Антон Вязигин победил Карлоса Фелипе единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Махарбек Каргинов победил Бехруза Зухурова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Асланбек Кодзаев победил Виталия Слипенко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Руслан Габараев победил Григора Матевосяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Руслан Шамилов победил Рене Пессоа удушающим приёмом (раунд 1, 4:59);
  • Расул Магомедов победил Алексея Полпудникова единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
  • Курбан Тайгибов победил Саида Хатиева техническим нокаутом (раунд 2, 4:30);
  • Богдан Плутахин победил Давлатманда Чупонова техническим нокаутом (раунд 2, 4:17);
  • Даниил Мацола победил Дениса Смолдарева техническим нокаутом (раунд 1, 1:07);
  • Шадид Абдурзаков победил Али Машрапова удушающим приёмом (раунд 2, 2:09).
