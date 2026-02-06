Результаты всех боёв турнира ACA 200
6 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся юбилейный турнир по смешанным единоборствам ACA 200, где в главном бою встречались два россиянина — Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. Бой завершился победой Гасанова единогласным решением судей.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
Результаты турнира ACA 200:
- Магомедрасул Гасанов победил Альберта Туменова единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и защитил титул в среднем весе;
- Анатолий Кондратьев победил Азамата Пшукова техническим нокаутом (раунд 1, 2:45) и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе;
- Искандар Мамадалиев победил Али Багова раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
- Биберт Туменов победил Александра Грозина техническим нокаутом (раунд 1, 2:11);
- Алимардан Абдыкааров победил Сайфуллаха Джабраилова нокаутом (раунд 1, 2:02);
- Юсуп-Хаджи Зубариев победил Артёма Резникова единогласным решением (29-28, 29-27, 29-27);
- Антон Вязигин победил Карлоса Фелипе единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Махарбек Каргинов победил Бехруза Зухурова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Асланбек Кодзаев победил Виталия Слипенко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
- Руслан Габараев победил Григора Матевосяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Руслан Шамилов победил Рене Пессоа удушающим приёмом (раунд 1, 4:59);
- Расул Магомедов победил Алексея Полпудникова единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
- Курбан Тайгибов победил Саида Хатиева техническим нокаутом (раунд 2, 4:30);
- Богдан Плутахин победил Давлатманда Чупонова техническим нокаутом (раунд 2, 4:17);
- Даниил Мацола победил Дениса Смолдарева техническим нокаутом (раунд 1, 1:07);
- Шадид Абдурзаков победил Али Машрапова удушающим приёмом (раунд 2, 2:09).
