Результаты всех боёв турнира ACA 200

6 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся юбилейный турнир по смешанным единоборствам ACA 200, где в главном бою встречались два россиянина — Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. Бой завершился победой Гасанова единогласным решением судей.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 200: