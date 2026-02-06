Названы обладатели бонусов по итогам турнира ACA 200

Пресс-служба лиги АСА опубликовала список бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира ACA 200, который состоялся 6 февраля в Москве. Главным событием вечера стала успешная защита титула чемпиона в среднем весе Магомедрасулом Гасановым, одержавшим победу над Альбертом Туменовым.

Бонус в $ 20 тыс. за лучшие выступления турнира получили Анатолий Кондратьев, Биберт Туменов и Алимардан Абдыкааров. Отдельный бонус президента лиги в размере $ 20 тыс. забрал Юсуп-Хаджи Зубариев, победивший Артёма Резникова.

За досрочные победы по $ 5 тыс. получили Шадид Абдурзаков, Даниил Мацола, Богдан Плутахин, Курбан Тайгибов и Руслан Шамилов.

Турнир посетило чуть более 11 000 зрителей, а выручка от продажи билетов составила 20 100 000 рублей. Этот показатель стал новым рекордом лиги, превзойдя предыдущее достижение в 15 000 000 рублей, установленное на турнире ACA 107.