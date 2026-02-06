Скидки
Контракт чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова с лигой истёк

Контракт чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова с лигой истёк
Действующий чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов завершил контракт с лигой и теперь находится в статусе свободного агента. Об этом заявил президент лиги Магомед Бибулатов на пресс-конференции после юбилейного турнира ACA 200 в Москве.

Ранее организация предложила бойцу новый контракт, но Гасанов решил не подписывать его до окончания текущего соглашения. Теперь он намерен взять паузу для принятия решения о продолжении карьеры. Бибулатов подтвердил, что лига заинтересована в продлении сотрудничества с чемпионом и ждёт его решения.

Магомедрасул Гасанов (23-2) защитил титул чемпиона АСА в среднем весе в бою с Альбертом Туменовым в пятницу, 6 февраля. Эта победа стала для него седьмой успешной защитой пояса.

Гасанов — машина, готовая к UFC. Но ему очень не хватает зрелищности
Гасанов — машина, готовая к UFC. Но ему очень не хватает зрелищности
