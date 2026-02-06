Бибулатов заявил, что Шлеменко близок к подписанию контракта с АСА

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов сообщил, что провёл переговоры с Александром Шлеменко и стороны близки к заключению соглашения. Встреча, в которой также участвовали представители Омской области, была посвящена возможному дебюту бойца в лиге и организации турнира в Омске.

«Встреча с Александром Шлеменко наконец-то произошла. Обсудили детали сотрудничества, и могу сказать одно: мы как никогда близки к тому, чтобы увидеть Александра в АСА», — написал Бибулатов в своём телеграм-канале.

Александр Шлеменко (67-17-1, 1 NC) последний раз выступал в сентябре 2025 года, проиграв Владиславу Ковалёву на турнире RCC 23.