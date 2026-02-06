Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко хочет бой с Рамазаном Эмеевым при переходе в АСА

Шлеменко хочет бой с Рамазаном Эмеевым при переходе в АСА
Комментарии

Экс-чемпион Bellator российский ветеран Александр Шлеменко выразил желание встретиться с бывшим бойцом UFC, а ныне бойцом ACA Рамазаном Эмеевым в случае дебюта в лиге, сообщил президент организации Магомед Бибулатов.

«Договорились [со Шлеменко]. Совсем скоро узнаете о новостях. Кого бы дал в соперники? Криса Ханикатта. Но Александр упорно хотел подраться с Рамазаном Эмеевым. Его слова: «Если я прихожу в лигу, то хочу драться с лучшими». Посмотрим. Фаворитом, на мой взгляд, будет Эмеев», — приводит слова Бибулатова издание Матч ТВ.

Александр Шлеменко (67-17-1, 1 NC) последний раз выступал в сентябре 2025 года, проиграв Владиславу Ковалёву. Рамазан Эмеев (23-6) в январе победил соотечественника Артёма Фролова в главном поединке турнира АСА 199.

Материалы по теме
Бибулатов заявил, что Шлеменко близок к подписанию контракта с АСА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android