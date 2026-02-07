Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Новоиспечённый чемпион АСА исключил переход в UFC

Новоиспечённый чемпион АСА исключил переход в UFC
Комментарии

Новый чемпион АСА в наилегчайшем весе Анатолий Кондратьев заявил, что не рассматривает переход в UFC и намерен продолжить карьеру в российской лиге. Боец подтвердил свою лояльность организации после завоевания титула на юбилейном турнире ACA 200 в Москве.

«Нет, я ничего, кроме АСА, сейчас не рассматриваю. Мне нравится эта лига, я здесь чемпион и в другую сторону даже не смотрю», — сказал Кондратьев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Анатолий Кондратьев завоевал вакантный пояс чемпиона АСА в наилегчайшем весе 6 февраля, одержав победу техническим нокаутом над Бибертом Туменовым в первом раунде.

