Вартанян оценил шансы Махачева в возможном бою с Камару Усманом

Боец АСА Эдуард Вартанян дал прогноз на гипотетический поединок между 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянином Исламом Махачевым и 38-летним экс-чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом. Россиянин, который в апреле планирует вернуться в клетку после восстановления от перенесённой операции, отдал явное преимущество действующему чемпиону.

«Шансы 70 на 30 в пользу Ислама. Как победит? Скорее решением», — сказал Вартанян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

В своём последнем бою против американца Хоакина Бакли Усман прервал серию из трёх поражений. Тогда поединок продлился пять раундов и завершился победой нигерийца единогласным решением судей.

Ислам Махачев на турнире UFC 322 в ноябре победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену, завоевав чемпионский титул.