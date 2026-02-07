Владелец UFC сообщил, что кард для турнира в Белом доме разрабатывается прямо сейчас

Ари Эмануэль, генеральный директор компании TKO Group Holdings, владеющей UFC, рассказал, что работа над формированием карда для шоу UFC, которое пройдёт 14 июня на лужайке Белого дома, ведётся в данный момент. Информацию об этом он сообщил в эфире шоу Пэта Макафи The Pat McAfee Show.

Организаторы ранее анонсировали, что историческое шоу UFC у Белого дома станет одним из ключевых событий лета 2026 года. Конкретные участники карда пока не названы, но ранее сообщалось о возможных боях с участием Джастина Гэтжи, Илии Топурии, Майкла Чендлера и других топ-бойцов.

Шоу UFC у Белого дома запланировано на 14 июня 2026 года.