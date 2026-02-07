Скидки
Артур Бетербиев раскрыл информацию о возможном третьем бое с Дмитрием Биволом

Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев поделился информацией о возможном третьем бое с чемпионом мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе соотечественником Дмитрием Биволом.

— Удалось ли пообщаться с Турки Аль аш-Шейхом? Есть ли понимание по срокам следующего боя?
— Да, мы пообщались. Все знают, что меня интересует один вопрос — вопрос трилогии. И Турки Аль аш‑Шейх заверил меня, что трилогия должна состояться в этом году. Он большой фанат бокса и всегда был заинтересован в этой истории.

Дмитрий Бивол подтвердил, что будет трилогия?
— Лично мне — нет, мы не общались. Но Турки Аль аш-Шейх настроен оптимистично. Мне, конечно, не верится уже. Но раз было дано слово уже ему, то я думаю, что всё‑таки трилогия получится. В завершении встречи мы также пожали руки с Эдди Хирном (промоутером Бивола. — Прим. «Чемпионата»), что тоже говорит о серьёзности намерений, — приводит слова Бетербиев «Матч ТВ».

Напомним, в первом бою, который состоялся в октябре 2024 года, победу одержал Бетербиев решением большинства судей, а реванш, который прошёл в феврале 2025 года, завершился в пользу Дмитрия.

