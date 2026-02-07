Турнир PFL в Дубае с боем Нурмагомедов — Дэвис: полный кард участников, список бойцов

Турнир PFL в Дубае, который пройдёт в ночь с 7 на 8 февраля, будет включать два титульных боя с участием российских бойцов и пять поединков с их участием в предварительном карде.

В главном событии вечера чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года британцем Альфи Дэвисом.

В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусреднем весе.

На турнире также выступят пять бойцов из школы имени Абдулманапа Нурмагомедова: Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по московскому времени, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск. Трансляцию в России проведёт онлайн-кинотеатр Оkko. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Полный кард турнира PFL в Дубае

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;

Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;

Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;

Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;

Пуя Рахмани — Карл Уильямс.

Предварительный кард: