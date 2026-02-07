Скидки
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
17:00 Мск
Турнир PFL в Дубае с боем Нурмагомедов — Дэвис: полный кард участников, список бойцов

Комментарии

Турнир PFL в Дубае, который пройдёт в ночь с 7 на 8 февраля, будет включать два титульных боя с участием российских бойцов и пять поединков с их участием в предварительном карде.

В главном событии вечера чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года британцем Альфи Дэвисом.

В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусреднем весе.

На турнире также выступят пять бойцов из школы имени Абдулманапа Нурмагомедова: Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по московскому времени, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск. Трансляцию в России проведёт онлайн-кинотеатр Оkko. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Полный кард турнира PFL в Дубае

Основной кард:

  • Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
  • Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
  • Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
  • Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;
  • Пуя Рахмани — Карл Уильямс.

Предварительный кард:

  • Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
  • Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
  • Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
  • Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
  • Дениз Кильхольц — Антония Сильванейде;
  • Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
  • Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
  • Хайдер Хан — Джони Грегори.
