Турнир PFL в Дубае с боем Нурмагомедов — Дэвис: полный кард участников, список бойцов

Турнир PFL в Дубае, который пройдёт в ночь с 7 на 8 февраля, будет включать два титульных боя с участием российских бойцов и пять поединков с их участием в предварительном карде.
В главном событии вечера чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года британцем Альфи Дэвисом.
В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусреднем весе.
На турнире также выступят пять бойцов из школы имени Абдулманапа Нурмагомедова: Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.
Начало мероприятия запланировано на 19:00 по московскому времени, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск. Трансляцию в России проведёт онлайн-кинотеатр Оkko. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Полный кард турнира PFL в Дубае
Основной кард:
- Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
- Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
- Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
- Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;
- Пуя Рахмани — Карл Уильямс.
Предварительный кард:
- Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
- Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
- Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
- Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
- Дениз Кильхольц — Антония Сильванейде;
- Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
- Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
- Хайдер Хан — Джони Грегори.