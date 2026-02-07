Скидки
«Ругать будет». Гасанов — о возможной реакции Хабиба на победу

«Ругать будет». Гасанов — о возможной реакции Хабиба на победу
Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов предположил, как экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментирует его защиту титула на турнире ACA 200.

— Вам уже написал Хабиб?
— Я ещё не посмотрел. Перед боем он мне писал, отправлял видео. Думаю, сейчас и похвалит, поздравит, и в то же время будет ругать, что я не работал ногами, в контроле допустил много ошибок.

— То есть ожидаете критики?
— В любом случае, [да]. Потому что сам понимаю, что были ошибки, — сказал Гасанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Магомедрасул победил 6 февраля Альберта Туменова единогласным решением судей. Они отдали победу Гасанову со счётом 50-45 по итогам каждого из раундов.

