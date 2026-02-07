Скидки
Александр Волков вызвал на бой Вальдо Кортес-Акосту

Александр Волков вызвал на бой Вальдо Кортес-Акосту
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков снял шуточный ролик для социальных сетей, в котором вызывает на поединок бойца в тяжёлом весе UFC доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

Волков: Интересно, с кем я проведу следующий бой? [Том] Аспиналл, [Сириль] Ган, может быть, [Джон] Джонс?
Кортес-Акоста: Вальдо Кортес-Акоста.
Волков: Кто?
Кортес-Акоста: Вальдо Кортес-Акоста.
Волков: Погнали! — сказано в субтитрах ролика.

«Сегодня я прочитал новость, что Кортес-Акоста хочет опередить меня и сразиться с Ганом за временный пояс. UFC, дайте мне возможность встретиться с ним в мае за временный титул, пока все ждут реванша Аспиналла и Гана. Этот бой имеет смысл. Я готов. Вальдо Кортес-Акоста, давай!» — сопроводил видео подписью россиянин.

