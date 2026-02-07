Скидки
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Бокс/ММА

Вальдо Кортес-Акоста выразил готовность подраться с Александром Волковым

Комментарии

Боец в тяжёлом весе (до 120 кг) Вальдо Кортес-Акоста отреагировал на предложение от второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова провести бой в мае.

«В любое время. В любой момент. 28 февраля?» — написал комментарий Кортес-Акоста под роликом, который опубликовал в своём аккаунте Волков.

Напомним, в последнем поединке в UFC Волков встречался с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Александр одержал победу раздельным судейским решением. Эта победа стала для него 39-й в смешанных единоборствах.

Вальдо Кортес-Акоста встречался в январе с Дерриком Льюисом. Он нокаутировал американца во втором раунде, обеспечив себе 17-ю победу в карьере.

Александр Волков вызвал на бой Вальдо Кортес-Акосту
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
