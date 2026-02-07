Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион АСА Гасанов назвал самого опасного противника для Махачева в полусреднем весе

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов заявил, что экс-чемпион UFC Камару Усман является самым опасным потенциальным соперником для действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Не считаю, что Камару недостойный претендент. Он более достойный на данный момент из всего топа полусреднего веса, да. Почему? Камару очень хорошо реабилитировался [в бою с Хоакином Бакли]. Кроме того, Усман самый опасный и опытный соперник для Ислама в полусреднем весе», — передаёт слова Гасанова корреспондент «Чемпионата» Максим Яковлев.

В своём последнем бою против американца Хоакина Бакли Усман прервал серию из трёх поражений. Тогда поединок продлился пять раундов и завершился победой нигерийца единогласным решением судей. Всего за карьеру в ММА бывший чемпион UFC выиграл 21 бой при четырёх поражениях.

