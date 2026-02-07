Куинтон «Рэмпейдж» Джексон рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов заблокировал его

47-летний американский боец, бывший чемпион полутяжёлого веса UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон прокомментировал ситуацию с тем, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заблокировал его в социальных сетях. Американец заявил, что понимает причины такого решения и не держит зла.

«Хабиб до сих пор не разблокировал меня. Честно говоря, я бы тоже себя заблокировал; я пишу всякое безумное в социальных сетях. Хабиб очень религиозен, и я, наверное, не тот человек, на кого ему стоит подписываться или смотреть мой контент, так что я на него не обижаюсь. Просто мне показалось это странным, потому что я никогда ничего о нём не говорил до того, как он меня заблокировал», — заявил Джексон в интервью для YouTube-канала Ushatayka ENG.