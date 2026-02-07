Скидки
17:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов ответил на заявление Куинтона Джексона о блокировке в социальных сетях

Хабиб Нурмагомедов ответил на заявление Куинтона Джексона о блокировке в социальных сетях
Комментарии

Экс-боец смешанных единоборств (MMA), непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию, что он заблокировал американского бойца, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона Джексона.

«Воу. Я его никогда не блокировал, ну же, ребята», — написал Нурмагомедов в своём аккаунте в социальной сети Х, отвечая на публикацию о заявлении Джексона.

Ранее Джексон в интервью заявил, что не обижается на Хабиба за блокировку, так как понимает, что его контент может не соответствовать религиозным взглядам российского бойца. При этом он отметил, что это показалось ему странным, поскольку он ничего не говорил о Нурмагомедове до блокировки.

Комментарии
