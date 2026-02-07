Скидки
Чемпион АСА Гасанов дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Усман

Комментарии

Чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов заявил, что в гипотетическом поединке между 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянином Исламом Махачевым и 38-летним бывшим чемпионом UFC Камару Усманом победа будет за действующим чемпионом организации.

«100% победа Ислама. Каким способом? Тяжело предугадать. Либо контроль, либо сабмишеном», — сказал Гасанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Ранее Гасанов уже называл Усмана самым опасным и опытным соперником для Махачева в полусреднем весе, но при этом был уверен в победе соотечественника.

