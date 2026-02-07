Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Волков — Кортес-Акосте: уважаю твой настрой, но не нужно торопиться

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ответил на комментарий тяжеловеса Вальдо Кортес-Акосты с предложением провести поединок 28 февраля.

«Я уважаю твой настрой, но не нужно торопиться. Бери время, подготовься как следует. Можем сразиться в мае», — ответил Акосте Волков.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), он встречался с Дерриком Льюисом. Кортес-Акоста нокаутировал американца во втором раунде, обеспечив себе 17-ю победу в карьере.

Комментарии
