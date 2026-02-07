Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: ориентировочное время начала боя — 22:00 мск

В субботу, 7 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится первый турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) в 2026 году, в главном бою которого 27-летний российский боец и чемпион в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт титульную защиту в поединке с 33-летним британцем Альфи Дэвисом.

Начало ивента запланировано на 17:00 мск, главный бой вечера ожидается не ранее 22:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

На счету россиянина в ММА в настоящий момент 20 побед и ни одного поражения. У его соперника 20 побед, пять поражений и одна ничья.