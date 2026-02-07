Скидки
Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявил, что хочет вновь встретиться с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом.

«Я всегда отдаю ему должное. Но нам нужен реванш. Я считаю, чтобы получить все лавры, он должен дать мне этот матч-реванш. После боя я сказал, что нам нужно повторить это, потому что я не чувствовал себя так, как хотел бы. Мне нужно, чтобы этот бой состоялся снова, и всё будет иначе», — приводит слова Альвареса издание The Ring.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах. Он принял решение завершить карьеру в декабре прошлого года.

