Артур Бетербиев высказался о победе Теренса Кроуфорда на премии The Ring

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев поделился впечатлениями от посещения церемонии The Ring Awards в Нью-Йорке и прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда.

— Артур, расскажите о своих впечатлениях от поездки в Нью‑Йорк на премию The Ring Awards? Кроуфорд объективно признан лучшим боксёром 2025 года?

— Мне очень понравилась атмосфера на The Ring Award. Прошло всё хорошо, премия сама по себе тоже очень крутая. Считаю, что Кроуфорд абсолютно заслуженно стал лучшим боксёром 2025 года. Здесь вообще не может быть других вариантов, — приводит слова Бетербиева издание «Матч ТВ».