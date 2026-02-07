Гарсия опроверг информацию об отсутствии допинг-тестирования VADA перед боем с Барриосом

Американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он якобы не проходил допинг-контроль под эгидой Voluntary Anti-Doping Association (VADA) перед предстоящим поединком с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

«Я не собирался это комментировать, потому что это абсурд, но я видел заявления в медиа о том, что меня не тестирует VADA, что совершенно неверно. Меня тестировали на протяжении всего тренировочного лагеря, и я уверен, что Марио Барриоса — тоже. Всем, кто продолжает утверждать обратное, — готовьтесь к суду. Я не считаю это просто мнением, вопрос закрыт», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Боксёр также опубликовал электронное письмо от VADA с отрицательным результатом одного из допинг-тестов, датированное февралём.