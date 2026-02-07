Менеджер Умара Нурмагомедова — о бое с Шоном О'Мэлли: всё движется в этом направлении

Менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что организация UFC изучает возможность поединка его подопечного с Шоном О’Мэлли, экс-чемпион не против этого боя.

«Это то, что изъявляют все стороны. Мы изъявляем [желание] в сторону боя с Шоном О’Мэлли. Насколько я понимаю, О’Мэлли тоже не против этого боя, он никак не избегает его. Всё логически складывается так, но пока подтверждения нет — ни дат, ни договоров. Но, скорее всего, всё движется в этом направлении», — заявил Магомедов в интервью для YouTube-канала Sport24: Культура бития.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.