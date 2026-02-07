Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

RCC и K-1 World проведут совместный турнир в России

RCC и K-1 World проведут совместный турнир в России
Комментарии

Легендарный японский промоушен по кикбоксингу заходит в Россию и готовится провести свой первый турнир в Екатеринбурге. Будет сохранен формат Гран-при, где победитель проведёт три поединка за вечер. Об этом рассказал глава RCC Николай Клименко во время пресс-конференции в Японии.

«Последние 10 лет мы развиваем единоборства, включая ММА, кикбоксинг, бокс и кулачные бои. У нас очень большой опыт проведения турниров в России. Спортивная культура очень важна для нашего общества.

Я рад объявить о нашей коллаборации с лигой К-1, старейшей организацией с огромным опытом. 25 апреля мы ждём К-1 в России: будет проведена восьмёрка Гран-при, а победитель получит контракт с К-1», — сказал Клименко.

Это будет совместное шоу с лигой RCC. Уже известна дата — 25 апреля, имена участников ещё не объявлены.

Материалы по теме
Лига RCC запускает нокаут-шоу RCC One Round с участием звёзд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android