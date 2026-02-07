RCC и K-1 World проведут совместный турнир в России

Легендарный японский промоушен по кикбоксингу заходит в Россию и готовится провести свой первый турнир в Екатеринбурге. Будет сохранен формат Гран-при, где победитель проведёт три поединка за вечер. Об этом рассказал глава RCC Николай Клименко во время пресс-конференции в Японии.

«Последние 10 лет мы развиваем единоборства, включая ММА, кикбоксинг, бокс и кулачные бои. У нас очень большой опыт проведения турниров в России. Спортивная культура очень важна для нашего общества.

Я рад объявить о нашей коллаборации с лигой К-1, старейшей организацией с огромным опытом. 25 апреля мы ждём К-1 в России: будет проведена восьмёрка Гран-при, а победитель получит контракт с К-1», — сказал Клименко.

Это будет совместное шоу с лигой RCC. Уже известна дата — 25 апреля, имена участников ещё не объявлены.