Умар Нурмагомедов выразил сомнение, что Шон О’Мэлли согласится на бой с ним

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом организации Шоном О’Мэлли.

«Я готов драться с кем угодно, где угодно и в любое время. Если состоится реванш между Мерабом и Петром, я хотел бы провести бой с Шоном О’Мэлли. Мне трудно поверить, что Шон согласится на этот поединок и что UFC сделает его. Если Пётр выиграет реванш, его следующий бой будет с Шоном, а если победит Мераб, следующим буду я. Шон дрался с ним дважды», — заявил Нурмагомедов в интервью для сообщества Gorilla Fighting.

В своём последнем поединке на турнире UFC 324 Нурмагомедов единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду.