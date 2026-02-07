Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Магомедрасул Гасанов объяснил, почему не согласен бороться с Хамзатом Чимаевым

Магомедрасул Гасанов объяснил, почему не согласен бороться с Хамзатом Чимаевым
Комментарии

Чемпион АСА в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов объяснил, почему не согласится проводить схватку по правилам грэпплинга или вольной борьбы с действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Хамзат такой бродяга, достойный парень. Как-то конкурировать не хочется, когда хорошие отношения. Но если бы мы не знали друг друга, да, это было бы интересно. В данный же момент у меня нет такого интереса [провести схватку с Чимаевым], поскольку у нас дружеские отношения», – сказал Гасанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

