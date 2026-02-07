Дмитрий Бивол вылетел из топ-3 лучших боксёров в мире в рейтинге P4P от ESPN
Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 7 февраля.
1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Джесси Родригес (23-0).
4. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Шакур Стивенсон (25-0).
6. Артур Бетербиев (21-1).
7. Дэвид Бенавидес (31-0).
8. Дзюнто Накатани (32-0).
9. Девин Хейни (33-0).
10. Сауль Альварес (63-3-2).
