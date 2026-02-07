Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил о готовности подраться в следующем бою с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Пока никаких новостей нет. Надеюсь, что буду драться за пояс — разницы нет, с кем, где и в каком весе. Также мне было бы интересно подраться с победителем боя за пояс BMF, надеюсь, что Оливейра выиграет — у нас есть предыстория, так что мы можем сделать реванш. Некоторые люди говорят, что я раздельным решением выиграл. Но считаю, что выиграл у него единогласно, все раунды доминировал. Финишировав его, покажу, что это не была случайность, что даже на тот момент два года назад был выше классом, чем он», — сказал Царукян в видео, опубликованном в его телеграм-канале.