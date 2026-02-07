Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян заявил о готовности подраться в следующем бою с бывшим чемпионом UFC

Арман Царукян заявил о готовности подраться в следующем бою с бывшим чемпионом UFC
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил о готовности подраться в следующем бою с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Пока никаких новостей нет. Надеюсь, что буду драться за пояс — разницы нет, с кем, где и в каком весе. Также мне было бы интересно подраться с победителем боя за пояс BMF, надеюсь, что Оливейра выиграет — у нас есть предыстория, так что мы можем сделать реванш. Некоторые люди говорят, что я раздельным решением выиграл. Но считаю, что выиграл у него единогласно, все раунды доминировал. Финишировав его, покажу, что это не была случайность, что даже на тот момент два года назад был выше классом, чем он», — сказал Царукян в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Материалы по теме
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android