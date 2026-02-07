Скидки
17:00 Мск
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00 мск

Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится первый турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) в 2026 году, в главном событии которого состоится противостояние между непобеждённым 27-летним чемпионом в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и 33-летним победителем Гран-при PFL в категории до 70 кг британцем Альфи Дэвисом.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 22:00 мск, в которой отразит все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации противостояние, как и весь турнир, можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

