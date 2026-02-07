Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Маккашарип Зайнуков победил Амина Аюба единогласным решением судей на турнире PFL

Маккашарип Зайнуков победил Амина Аюба единогласным решением судей на турнире PFL
Комментарии

Российский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Маккашарип Зайнуков победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27) представителя Франции Амин Аюба по итогам трёх раундов в бою, который состоялся на турнире PFL Dubai.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков (W)
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Амин Аюб
Окончено
UD
Маккашарип Зайнуков

Всего на своём счету Зайнуков имеет 19 побед, их которых семь были одержаны досрочно, и четыре поражения. Маккашарип дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2013 года. Россиянин тренируется под началом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой постарается отразить все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации ивент можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

PFL Дубай: у России — четыре победы! Стартовал главный кард турнира. LIVE
PFL Дубай: у России — четыре победы! Стартовал главный кард турнира. LIVE
