Маккашарип Зайнуков победил Амина Аюба единогласным решением судей на турнире PFL

Российский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Маккашарип Зайнуков победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27) представителя Франции Амин Аюба по итогам трёх раундов в бою, который состоялся на турнире PFL Dubai.

Всего на своём счету Зайнуков имеет 19 побед, их которых семь были одержаны досрочно, и четыре поражения. Маккашарип дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2013 года. Россиянин тренируется под началом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

