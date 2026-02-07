Ренат Хавалов победил Эдгарса Скриверса на турнире PFL, оставшись непобеждённым

Непобеждённый восьмой номер рейтинга PFL в легчайшем весе россиянин Ренат Хавалов победил единогласным решением судей представителя Латвии Эдгарса Скриверса по итогам трёх раундов на турнире PFL Dubai.

В рекорде Рената теперь 11 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Хавалов дебютировал в июле 2019 года. Россиянин тренируется под началом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой постарается отразить все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации ивент можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.