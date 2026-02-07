Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ренат Хавалов победил Эдгарса Скриверса на турнире PFL, оставшись непобеждённым

Ренат Хавалов победил Эдгарса Скриверса на турнире PFL, оставшись непобеждённым
Комментарии

Непобеждённый восьмой номер рейтинга PFL в легчайшем весе россиянин Ренат Хавалов победил единогласным решением судей представителя Латвии Эдгарса Скриверса по итогам трёх раундов на турнире PFL Dubai.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Ренат Хавалов (W) — Эдгарс Скриверс
07 февраля 2026, суббота. 18:50 МСК
Ренат Хавалов
Окончено
UD
Эдгарс Скриверс

В рекорде Рената теперь 11 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Хавалов дебютировал в июле 2019 года. Россиянин тренируется под началом члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой постарается отразить все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации ивент можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Материалы по теме
PFL Дубай: у России — четыре победы! Стартовал главный кард турнира. LIVE
Live
PFL Дубай: у России — четыре победы! Стартовал главный кард турнира. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android