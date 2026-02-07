Арман Царукян отреагировал на спорное заявление Сен-Дени

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на заявление пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени, который ранее сообщил, что готов сразиться с Ахалкалакцем и занять его место в топе.

«Чтобы Сен-Дени занять моё место, ему надо сначала выиграть у меня, а этого никогда не случится», — сказал Царукян в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.