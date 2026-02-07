Амру Магомедов нокаутировал Колтона Энглунда на первой минуте первого раунда в PFL

26-летний непобеждённый российский боец, выступающий в лёгком весе, Амру Магомедов победил американца Колтона Энглунда техническим нокаутом на первой минуте в первом раунде на турнире PFL Dubai. Для Амру это был дебютный поединок в организации.

«Если вы не знали обо мне, теперь знаете. Именно так я хотел ворваться в элиту! Думаю, два-три боя — и я буду биться за титул. Хочу спасибо Хабибу, тренеру и всем, кто меня поддерживал», — сказал Магомедов после боя. Отметим, переводил его слова Хабиб Нурмагомедов, под началом которого Амру тренируется.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой постарается отразить все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации ивент можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.