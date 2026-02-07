Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Амру Магомедов нокаутировал Колтона Энглунда на первой минуте первого раунда в PFL

Амру Магомедов нокаутировал Колтона Энглунда на первой минуте первого раунда в PFL
Комментарии

26-летний непобеждённый российский боец, выступающий в лёгком весе, Амру Магомедов победил американца Колтона Энглунда техническим нокаутом на первой минуте в первом раунде на турнире PFL Dubai. Для Амру это был дебютный поединок в организации.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Колтон Энглунд — Амру Магомедов (W)
07 февраля 2026, суббота. 19:40 МСК
Колтон Энглунд
Окончено
TKO
Амру Магомедов

«Если вы не знали обо мне, теперь знаете. Именно так я хотел ворваться в элиту! Думаю, два-три боя — и я буду биться за титул. Хочу спасибо Хабибу, тренеру и всем, кто меня поддерживал», — сказал Магомедов после боя. Отметим, переводил его слова Хабиб Нурмагомедов, под началом которого Амру тренируется.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой постарается отразить все наиболее важные и значимые события боя. На территории Российской Федерации ивент можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Материалы по теме
PFL Дубай: Усман защищает пояс! На турнире подерутся ещё пять бойцов Хабиба. LIVE
PFL Дубай: Усман защищает пояс! На турнире подерутся ещё пять бойцов Хабиба. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android