Арман Царукян ответил, кто победит в реванше между Холлоуэем и Оливейрой

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян ответил, кто победит в реванше между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул BMF, который состоится 8 марта на турнире UFC 326.

«От боя зависит. Оливейра иногда выходит, так плохо дерётся, а иногда просто нереально дерётся – непонятно, он человек настроения, но я всё равно больше склоняюсь к тому, что Оливейра сможет выиграть», — сказал Царукян в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.