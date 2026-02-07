Рамазан Курамагомедов победил Шамиля Мусаева, нанеся ему первое поражение в карьере

Непобеждённый второй номер рейтинга PFL в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов победил единогласным решением судей соотечественника Шамиля Мусаева в соглавном поединке турнира PFL Dubai. Для Шамиля это поражение стало первым на профессиональном уровне спустя 20 боёв. Кроме того, Рамазан стал новым чемпионом PFL в категории до 77 кг, завоевав вакантный титул.

Первые отрезки боя складывались в пользу Рамазана, а в третьем раунде он был близок к тому, чтобы финишировать Шамиля удушающим приёмом со спины, однако Мусаеву удалось перетерпеть и выбраться. В четвёртом раунде картина боя изменилась — доминировать начал Шамиль. Однако в конце отрезка Мусаев при добивании Рамазана в партере выбросил нелегитимное колено, поскольку Курамагомедов находился на трёх точках опоры. За нарушение правил рефери снял с него один балл. Пятый раунд за счёт контроля забрал уже Рамазан.