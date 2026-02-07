Скидки
PFL 2026. Нурмагомедов vs Дэвис
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев заявил, что отказался от боя с дебютантом UFC в августе из-за коронавируса

Мовсар Евлоев заявил, что отказался от боя с дебютантом UFC в августе из-за коронавируса
Комментарии

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сообщил, что из-за коронавируса был вынужден сняться с поединка против американца Аарона Пико, для которого на тот момент тот бой должен был стать дебютным в лиге. Их бой был запланирован на август 2025 года на турнир UFC 319.

«В прошлый раз я отказался от боя из-за того, что заболел коронавирусом в Таиланде. Я был готов драться, но за две недели до боя мне стало очень плохо — даже от лёгких упражнений чувствовал себя ужасно, поэтому решил сняться», — приводит слова Евлоева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Комментарии
