Новый непобеждённый чемпион PFL Рамазан Курамагомедов объявил о завершении карьеры

29-летний новый непобеждённый чемпион PFL в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов заявил в октагон-интервью, что завершает карьеру в ММА и его поединок с соотечественником Шамилем Мусаевым, который состоялся на турнире PFL Dubai и завершился в пользу Рамазана единогласным решением судей, стал последним.

Кроме того, Рамазан признался, что дрался с Шамилем со сломанной рукой. Для Курамагомедова эта победа стала 14-й на профессиональном уровне.

Рамазан является также последним чемпионом Bellator в полусреднем весе. В качестве профи россиянин дебютировал в августе 2014 года. Он тренировался в таких популярных залах, как Jackson Wink MMA Academy, Xtreme Couture, American Top Team и прочие.