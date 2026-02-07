Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новый непобеждённый чемпион PFL Рамазан Курамагомедов объявил о завершении карьеры

Новый непобеждённый чемпион PFL Рамазан Курамагомедов объявил о завершении карьеры
Комментарии

29-летний новый непобеждённый чемпион PFL в полусреднем весе россиянин Рамазан Курамагомедов заявил в октагон-интервью, что завершает карьеру в ММА и его поединок с соотечественником Шамилем Мусаевым, который состоялся на турнире PFL Dubai и завершился в пользу Рамазана единогласным решением судей, стал последним.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Рамазан Курамагомедов (W) — Шамиль Мусаев
07 февраля 2026, суббота. 21:20 МСК
Рамазан Курамагомедов
Окончено
UD
Шамиль Мусаев

Кроме того, Рамазан признался, что дрался с Шамилем со сломанной рукой. Для Курамагомедова эта победа стала 14-й на профессиональном уровне.

Рамазан является также последним чемпионом Bellator в полусреднем весе. В качестве профи россиянин дебютировал в августе 2014 года. Он тренировался в таких популярных залах, как Jackson Wink MMA Academy, Xtreme Couture, American Top Team и прочие.

Материалы по теме
PFL Дубай: Усман Нурмагомедов задушил британца. Красивая победа брата Хабиба. LIVE
Live
PFL Дубай: Усман Нурмагомедов задушил британца. Красивая победа брата Хабиба. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android